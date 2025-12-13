Der SV Viktoria Uenglingen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den TSV Brettin/Roßdorf I mit 2:4 (0:2).

Stendal/MTU. Der SV Viktoria Uenglingen und der TSV Brettin/Roßdorf I haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (0:2).

In Minute 22 schoss Jeremy Papke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Papke den Ball ins Netz (28.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Florian Henry Kreisel kam rein für Jann-Erik Paulsen. Auf der Gastseite sprangen Dustyn Harzendorf für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Fritz Kniesche ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte einmal Gelb.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Florian Henry Kreisel (Uenglingen) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Pfeiffer, Arndt, S. Hunnius, Jandt, C. Ahrendt, B. Hunnius, D. Ahrendt, Bierstedt, Paulsen (74. Kreisel), J. Hunnius

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann (87. Papke), Papke, Kniesche (74. Matthäus), Schmahl, Lindemann, Müller, Feuerherdt, Dauter, Feuerherdt (73. Harzendorf), Tepper

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96