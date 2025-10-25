Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Viktoria Uenglingen am Samstag nicht, als er sich vor 112 Zuschauern mit 2:4 (0:3) gegen den SV Medizin Uchtspringe verabschieden musste.

2:4 – SV Viktoria Uenglingen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Medizin Uchtspringe

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:3).

In Minute 17 schoss Manuel Stoppa das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Uchtspringer waren aber noch nicht fertig: In Minute 38 wurde das zweite Tor durch Gino-Luca Staykovski erzielt.

SV Viktoria Uenglingen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 38

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Brinkmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu festigen (90.+2). Der SV Viktoria Uenglingen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Paulsen, Herbst (46. Pieper), Arndt, Jandt, C. Ahrendt, J. Hunnius, Bierstedt, Kreisel, D. Ahrendt, B. Hunnius

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Bosse, Stoppa (81. Kirchner), Klukas, Pagels, Staykovski, Rostomyan (81. Lübke), Schadow (71. Langer), Adam (81. Wojahn), Nabizade, Brinkmann

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112