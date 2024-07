Stuttgart - Toni Kroos hat sich nach seinem Foul an Spaniens Pedri im EM-Viertelfinale entschuldigt. „Verzeihung und gute Besserung“ schrieb der 34-Jährige einen Tag nach der dramatischen Partie bei Instagram an den Spielmacher der Furia Roja gerichtet: „Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Eine schnelle Erholung und alles Gute. Du bist ein toller Spieler.“

Kroos hatte den Profi des FC Barcelona beim Spiel der Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart am Freitagabend in der Anfangsphase gefoult. Kurz später, nach insgesamt gerade mal acht Minuten, musste Pedri ausgewechselt werden. Nach Verbandsangaben erlitt er eine Verstauchung im linken Knie. Ob der 21-Jährige im Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag spielen kann, ist noch offen.

Für Kroos endete mit dem deutschen Turnier-Aus durch das 1:2 nach Verlängerung seine einzigartige Karriere. Der langjährige Mittelfeld-Stratege von Real Madrid bestritt 114 Länderspiele, wurde 2014 Weltmeister und gewann sechsmal die Champions League.