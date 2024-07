Düsseldorf - Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft kann für das EM-Viertelfinale gegen England am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Düsseldorf mit Kapitän Granit Xhaka planen. Der 31 Jahre Profi vom deutschen Meister Bayer Leverkusen hat seine Adduktorenbeschwerden offenbar überwunden und nahm am Freitag ohne erkennbare Probleme am Training der Eidgenossen teil. „Er hat mit der Mannschaft trainiert. Er ist fit. Ich zähle 100-prozentig auf ihn. Er wird spielen“, sagte Trainer Murat Yakin.

Dagegen fehlte Angreifer Noah Okafor wegen Rückenschmerzen. Doch Yakin hat keine personellen Sorgen für das Spiel in der Düsseldorfer Arena. „Ich bin in der glücklichen Situation, dass alle an Bord sind“, sagte der Schweizer Coach.

Nach bisher starken Auftritten seines Teams in der Gruppenphase und im Achtelfinale gegen Italien (2:0) geht Yakin die Aufgabe gegen das millionenschwere Starensemble aus England zuversichtlich an. „Warum sollen wir nicht auch das große England vor Probleme stellen. Wir sind in guter Verfassung und haben Selbstvertrauen“, sagte Yakin. Mit einem weiteren Sieg wäre die Schweiz erstmals in einem EM-Halbfinale dabei. „Wir freuen uns riesig auf diesen Moment“, sagte der Trainer.