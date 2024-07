In einer Kolumne widmet sich der frühere Topstürmer Rooney dem EM-Finale. Auf einen Spanier muss England aus seiner Sicht besonders aufpassen. Bei einem Engländer rechnet er mit einem Torerfolg.

Berlin - Der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney hat den spanischen Außenstürmer Nico Williams mit einem der größten Fußballer der vergangenen zwei Jahrzehnte verglichen. „Williams ist für mich außergewöhnlich. Er erinnert mich an Cristiano Ronaldo, als Cristiano noch jung war“, schrieb der 38-Jährige in seiner Kolumne für die „Times“. Manchmal versuche Williams noch zu viel, treffe aber normalerweise die richtigen Entscheidungen.

Mit Blick auf das EM-Finale der Engländer gegen Spanien an diesem Sonntag in Berlin (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) ergänzte Rooney: „Er ist eine unglaubliche Gefahr in Eins-gegen-Eins-Situationen und schießt auch Tore. England muss sehr gut auf ihn aufpassen.“

Williams von Athletic Bilbao zählt zu den überragenden Spielern dieser Europameisterschaft. Der 22-Jährige ist auf der linken Angriffsseite der Spanier gesetzt und erzielte beim 4:1 im Achtelfinale gegen Georgien auch selbst ein Tor. Beim 1:0-Sieg gegen Italien wurde er als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Rooney: Mainoo wird einer der besten Spieler der Welt

Bei England könnte Jungstar Kobbie Mainoo laut Rooney im EM-Endspiel eine Schlüsselrolle einnehmen. „Ich habe einfach ein Gefühl, was Mainoo und das Finale angeht“, schrieb Rooney. „Dass er ein Tor schießen und sich als entscheidend erweisen wird.“

Der 19 Jahre alte Mainoo von Manchester United ist seit der K.-o.-Runde Stammspieler in der Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate. „Er versteht das Spiel wirklich. Er ist immer auf der richtigen Position und hält sich nicht nur in der Mitte des Spielfelds auf“, sagte Rooney über den Mittelfeldmann. „In den kommenden Jahren wird Mainoo einer der besten Spieler der Welt werden.“