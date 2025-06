Silvano Poropat war über Jahre als Trainer ein Gesicht des Syntainics MBC. Jetzt kehrt der Kroate als Sportchef zurück in den Verein.

"Absolute Wunschlösung": Silvano Poropat ist in neuer Rolle zurück beim Syntainics MBC

Silvano Poropat stand bei 208 Pflichtspielen des Syntainics MBC an der Seitenlinie. Nun kehrt er in neuer Rolle zurück.

Weißenfels/MZ/FAB - Eigentlich ist er ja nie ganz weggewesen. Schließlich trägt der Boden in der Stadthalle Weißenfels seit 2021 seinen Namen. Es ist der „Silvano Poropat Court“. Jetzt ist der Kroate, Ikone und Publikumsliebling des Vereins, tatsächlich zurück beim Syntainics MBC. Als Sportchef wird er einen Teil der Lücke ausfüllen, die der Abgang von Martin Geissler beim Basketball-Bundesligisten hinterlassen wird.

„Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und werde mein Bestes geben, dem Syntainics MBC im sportlichen Bereich zu helfen, weiterhin erfolgreich zu sein“, sagte Poropat im Zuge der Bekanntgabe der spektakulären Personalmeldung am Mittwoch, die die Fans begeistert aufnahmen.

Dreimal als Trainer für den MBC aktiv

Als Trainer prägte der heute 54-Jährige den MBC über Jahre. Von 2011 bis 2015 stand Poropat an der Seitenlinie, führte den Klub 2012 in die Bundesliga, erhielt nach Platz neun in der Saison 2013/14 die Auszeichnung als Trainer des Jahres. 2019 und 2020 bis 2021 folgten noch zwei kürzere Engagements als Chefcoach.

Ab August und ohne befristete Vertrag übernimmt er eine übergeordnete Rolle. Poropat wird verantwortlich für die sportliche Gesamtentwicklung des MBC sein, insbesondere aber die Männermannschaft im Blick haben.

Schon jetzt steht er Trainer Marco Romandino und Noch-Geschäftsführer Geissler bei der Kaderplanung beratend zur Seite. Bis zum Jahresende wird er nach und nach alle sportlich relevanten Aufgaben von Geissler übernehmen.

Der langjährige Macher war es auch, der Poropat von einer Rückkehr überzeugte. Er sei „der absolute Wunschkandidat für die sportliche Führung“, sagt Geissler. „Silvano ist ein erfahrener und europaweit anerkannter Basketballfachmann, der noch dazu die Liga und – noch viel wichtiger – die Möglichkeiten hier am Standort Weißenfels allerbestens kennt.“

Der MBC sucht noch einen kaufmännischen Geschäftsführer

Offen ist noch, wer die kaufmännischen Geschicke von Geissler übernimmt. Der 40-Jährige hatte Anfang Juni angekündigt, den MBC spätestens Ende Dezember nach 23 Jahren im Verein zu verlassen. „Ich habe erkannt, dass ich einen neuen Impuls brauche“, erkläre er den Schritt.

Der MBC hatte bekanntgegeben, künftig auf eine Doppelspitze zu bauen. Der kaufmännische Geschäftsführer werde noch gesucht, teilte der Klub am Mittwoch mit.