Berlin - Spanien besiegt England im Finale von Berlin und krönt sich zum vierten Mal zum Sieger der Fußball-Europameisterschaft. Die ersten Reaktionen in der Übersicht:

Gareth Southgate (Trainer England): „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, sie haben alles im Turnier gegeben. Wir waren nicht gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Spanien war das beste Team. Kleine Fehler, ein guter Abschluss, das sind die Unterschiede in solchen Spielen.“

Harry Kane (Kapitän England): „Es war ein hartes Spiel, das ist schwer, in Worte zu fassen. Wir haben versucht, zurück ins Spiel zu kommen. Das ist sehr schmerzhaft. Wir hatten das Momentum, aber wir konnten es nicht behalten. So ist das Finale. Es ist nicht leicht, in diese Endspiele zu kommen. Du musst es dir nehmen, wenn es so kommt, und wir haben es wieder nicht gemacht. Das wird eine ganze Zeit lang wehtun.“

Luis de la Fuente (Trainer Spanien): „Ich könnte nicht glücklicher sein, wenn ich die Fans sehe, das Publikum, die Spieler. Es ist ein wunderbarer Tag für uns. Meine Mannschaft hat verdient die Europameisterschaft gewonnen. Danke an ganz Spanien für die Unterstützung. Man kann immer besser werden. Das ist vielleicht ein bisschen unser Geheimnis: Wir können immer besser werden.“

Mikel Oyarzabal (Siegtorschütze Spanien): „Ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich habe der Mannschaft geholfen. Ich bin super glücklich und super stolz auf alles. Wir sind eine Mannschaft. Wir sind eine Familie. Das ist unglaublich.“

Nico Williams (Torschütze Spanien): „Wir sind jetzt Europameister. Das macht uns sehr froh. Wir haben sehr viel gelitten, es war ein hartes Spiel. Es war eine gute Mannschaft, die gegen uns gespielt hat. Wir mussten 100 Prozent geben, letztendlich haben wir es geschafft.“

Dani Olmo: „Ich bin so glücklich. Es ist eine großartige Mannschaft.

Wir sind so stolz darauf. Wir haben in Berlin begonnen und wollten es in Berlin beenden und so ist es auch. Deutschland ist für mich eine zweite Heimat. Es ist schön, das Turnier hier gespielt zu haben, im Land, das ich mag.“