Portugals Moutinho mahnt: Frankreich mehr als Mbappé & Co.

Budapest - Portugals Mittelfeld-Routinier Joao Moutinho hat davor gewarnt, Weltmeister Frankreich im letzten EM-Gruppenspiel auf die Star-Offensive zu reduzieren.

Der 34-Jährige von den Wolverhampton Wanderers aus England wurde auf den Angriff um Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Karim Benzema angesprochen. „Ich denke, dass Frankreichs Nationalmannschaft ein großartiges Team ist, nicht nur diese Drei, sondern auch jene dahinter. Sie können an einem guten Tag jede Mannschaft auseinandernehmen“, sagte Moutinho.

Der Altstar gilt als möglicher Kandidat für die Startelf am Mittwoch (21.00 Uhr/Magenta TV) in Budapest. Nationaltrainer Fernando Santos hat Änderungen in der Anfangsformation in Betracht gezogen. „Das ist die Entscheidung des Trainers, die besten Spieler aufzustellen“, sagte Moutinho. „Wir werden alles geben und hoffen, Portugal wieder lachen zu lassen.“