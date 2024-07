Herzogenaurach - DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem EM-Aus im Viertelfinale in höchsten Tönen gelobt. „Er hat das Amt des Bundestrainers für mich auch ein Stück weit neu definiert in den vergangenen Wochen, so wie er aufgetreten ist, er hat eine unglaubliche Energie ausgestrahlt, einen unglaublichen Spirit“, sagte Neuendorf. Das gesamte Trainerteam sei „beeindruckend“ aufgetreten.

Die DFB-Auswahl war durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien ausgeschieden. „Wir haben eine Niederlage erlitten, aber ich glaube nicht, dass wir gescheitert sind“, sagte Neuendorf. „Wir werden diesen Weg, den wir begonnen haben, fortsetzen, wir werden den Rücken durchdrücken und die nächsten Ziele in den Blick nehmen. Wir bleiben positiv und greifen wieder an.“

Am Tag seines 63. Geburtstages habe es „mit dem Geschenk“ nicht „ganz funktioniert“, sagte Neuendorf. Er habe der Mannschaft „aber trotzdem gesagt, dass ich mich insgesamt beschenkt fühle mit und durch dieses Turnier“, sagte der DFB-Präsident. „Wir können alle gemeinsam stolz darauf sein, was auf und neben dem Platz passiert ist.“ Es sei „herausragend“ gelungen, die Verbindung zwischen Fans und Team wiederherzustellen. „Ich muss sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute richtig in einem Rausch waren“, sagte Neuendorf.