Robert Berger spielt Fußball für den Halleschen FC, Alex Berger Eishockey für die Saale Bulls. Das wird auch in der kommenden Saison so sein.

Halle/MZ - Mit großer Wahrscheinlichkeit sind Alex Berger und Robert Berger ein Novum in der halleschen Sportgeschichte: Zwei Brüder, die zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Sportarten als Profis in der Stadt aktiv sind. Der eine, Robert, als Fußballer für den Halleschen FC. Der andere, Alex, als Eishockeyspieler für die Saale Bulls. „Wir hatten schon immer ein sehr enges Verhältnis, haben uns aber nur selten gesehen, weil wir durch den Sport eingespannt waren“, hatte Robert Berger im Oktober 2024 der MZ gesagt. „Daher ist es richtig cool, dass wir in einer Stadt spielen.“

Das wird auch so bleiben. Vor drei Wochen hatte der HFC bereits die Vertragsverlängerung mit Robert Berger bekanntgegeben. Er sei ein Eckpfeiler, habe sich „insbesondere durch seine Erfahrung, Flexibilität und Mentalität sich hohes Ansehen in der Mannschaft erarbeitet hat“, sagte Sportchef Daniel Meyer des Fußball-Regionalligisten. Der 28-Jährige hat als vielseitiger Verteidiger bisher 19 Saisonpartien absolviert.

Jetzt legten die Saale Bulls nach. Auch sie halten an ihrem Berger, Alex, fest. „Seine sportliche Entwicklung war nicht zu übersehen“, heißt es vom Eishockey-Oberligisten. Für die Bulls ist die Saison bereits beendet. Der 21-jährige Berger kam in 49 Spielen auf drei Tore und zehn Vorlagen.