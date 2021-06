Franzose Négo spielt gegen Frankreich

Budapest - Der ungarische Nationalspieler Loïc Négo trifft bei der Fußball-EM am Samstag (15.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen Frankreich auf seine Heimat und auf seine Vergangenheit.

„Das wird ein besonderes Gefühl“, sagte der 30 Jahre alte Abwehrspieler am Freitag. „Aber auch wenn meine Familie in Frankreich lebt: Ich lebe in Ungarn und das ist die Mannschaft für die ich kämpfe.“ Vor allem freue er sich auf das Wiedersehen mit seinem alten Kumpel Antoine Griezmann: „Wir haben tolle gemeinsame Erinnerungen.“

Négo wurde 1991 in Paris geboren. Gemeinsam mit Griezmann, der zudem auch sein Zimmer-Kollege war, wurde er 2010 mit Frankreich U19-Europameister. Obwohl Négo in allen Spielen eingesetzt und nach dem Turnier ins All-Star-Team gewählt wurde, schaffte er in Frankreich nie den großen Durchbruch. 2015 wechselte er nach Ungarn, 2019 wurde er eingebürgert. Im Oktober 2020 gab Négo in den Play-offs zur EURO sein Debüt für den letzten deutschen Gruppengegner.