Ex-Weltmeister Luca Toni glaubt an EM-Titel für Italien

München - Der frühere italienische Nationalspieler Luca Toni glaubt an den EM-Triumph der Azzurri.

„Jetzt denke ich, dass Italien diese Europameisterschaft wirklich gewinnen kann“, sagte der einstige Profi des FC Bayern, der 2006 Weltmeister geworden war, der „Bild am Sonntag“ und hob den Mannschaftsgeist beim Halbfinalisten hervor: „Alle sind glücklich, für Italien zu siegen, egal wer auf dem Platz steht. Es gibt keinen Neid. Das ist der Schlüssel des Erfolgs dieser Mannschaft.“

Italien spielt am 6. Juli (21.00 Uhr) in London in der Runde der besten vier Teams gegen Spanien. Allerdings ohne Leonardo Spinazzola, der im Viertelfinale gegen Belgien am Freitag (2:1) einen Riss der linken Achillessehne erlitten hatte. „Für Spinazzola ist das sehr bitter, denn er war in herausragender Form“, sagte Toni (44). „Italien wird auch diesen Ausfall verkraften. Diese Mannschaft ist wundervoll, weil sie wie eine Familie ist.“