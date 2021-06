Comeback von Belgien-Star De Bruyne gegen Dänemark möglich

Kopenhagen - Belgien Starfußballer Kevin De Bruyne könnte am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im zweiten Spiel der EM-Vorrunde in Dänemark sein Comeback feiern.

Der 29 Jahre alte Mittelfeldmann von Manchester City war am Mittwochmorgen auf Fotos des belgischen Nationalteams bei der Abreise vom heimischen Trainingscamp in Tubize nahe Brüssel zu sehen. Eine offizielle Bestätigung für De Bruynes Mitreise nach Kopenhagen gab es zunächst nicht, ein Sprecher hatte am Morgen auf die Verkündung des Aufgebots „zu einem späteren Zeitpunkt des Tages“ verwiesen.

De Bruyne war beim Champions-League-Finale vor zweieinhalb Wochen von Antonio Rüdiger im Gesicht erwischt worden und musste sich in der Folge einer Operation unterziehen. Den EM-Auftakt gegen Russland (3:0) verpasste er noch, De Bruyne war Ende vergangener Woche nicht mit dem Team nach St. Petersburg gereist. Am Montag stieg der ehemalige Wolfsburg-Profi wieder ins Teamtraining ein.