Der VFC Plauen sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und BFC am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Dayvin Rehberg (BFC Preussen) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Toni Niklas Wunderlich (12.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

1:1 für VFC Plauen und BFC Preussen – Minute 12

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Elias Burdusudis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Plauen sicherte (15.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: Nahrendorf – T. Schulz, Koumpous, Wunderlich, Petzold, Liebig, Plank, Langer (90. M. Schulz), Burdusudis (87. Tiepner), Krantz

BFC Preussen: Saatci – Klimpke, Daskan, Dworzynski (64. Simao), Rmieh (76. Tuncer), Can (36. Sassi), Rehberg, Klemme (64. Xydias), Dagdemir, Peter, Maleca (36. Abou-Chaker)

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48