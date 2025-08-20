Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den VFC Plauen heimsten die SFC Stern 1 am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Berlin/MTU. Die SFC Stern 1 und der VFC Plauen haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tim Schulz der Torschütze (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

SFC Stern 1 Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 72

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mohammad Alhasan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Stern sicherte (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Gefrörer, Wundram (46. Garbulowski), Jakupovic, Wolf, Aydin, El Khanji (88. Mirchev), Özkaya, Alhasan (88. Pantos), Zimpel, Bassey

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Burdusudis (87. Zapf), Plank, Petzold, Liebig, Schulz, Tauscher

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75