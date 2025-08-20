Deutlich unterlegen zeigte sich der VFC Plauen im Spiel gegen die Tennis Borussia Berlin U19 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Vor 77 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:1) gegen Berlin eine Niederlage eingestehen müssen.

Spieler Nummer 10 (Tennis Borussia Berlin U19) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die Tennis Borussia Berlin U19 musste zweimal Gelb hinnehmen (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Die Berliner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Spieler Nummer 10 der Torschütze (60.).

Minute 60: VFC Plauen mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 23, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu erweitern (90.+5). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Schulz, Burdusudis (70. Ibisevic), Plank, Langer, Petzold, Liebig, Koumpous, Tauscher, Wunderlich

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77