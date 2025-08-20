Eine herbe Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den FC Hertha 03. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 71 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Das Spiel zwischen Plauen und Hertha ist mit einer deutlichen 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Ben Schulz der Torschütze.

VFC Plauen liegt 0:2 im Rückstand – 24. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Schulz (Hertha) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Liebig, Petzold, (38. Ibisevic), Burdusudis (46. Plank), Schulz, Koumpous, Langer (46. Tauscher)

FC Hertha 03: Kiwus – Dögenci (82. Dimitriou), Steinrücken, Sperling, Kirakos (58. Meki), Schulz, Kozian (73. Schultze), Weber, Van-Dunem (46. Sylla), Strana (58. Baba), Bayindir

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71