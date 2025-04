Dem FC Förderkader Rene Schneider glückte es am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, die Tennis Borussia Berlin U19 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 98 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Rostock/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der FC Förderkader Rene Schneider nach einem klaren Rückstand die Tennis Borussia Berlin U19 mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Spieler Nummer 3 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Erik Ahrens (45+1.) erzielt wurde.

FC Förderkader Rene Schneider und Tennis Borussia Berlin U19 – 1:1 in Minute 45+1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste zweimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Förderkaders Julius Schultz konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 18

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Schultz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (88.). Damit war der Erfolg der Rostocker gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – Tennis Borussia Berlin U19

FC Förderkader Rene Schneider: L. Ahrens – Wolff, Asad, Lampe, Schmidt, Sanguinette, E. Ahrens (87. Moschke), Bloch, Sorokolita (46. Schultz), Sahwil (64. Zepuntke), Ibrahim (78. Walkhoefer)

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (31.), 1:1 Erik Ahrens (45.+1), 2:1 Julius Schultz (80.), 3:1 Julius Schultz (88.); Schiedsrichter: Lukas Eichenberg (Greifswald); Assistenten: Jonas Nehls, Danny Gerth; Zuschauer: 98