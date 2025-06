Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat das Team von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Besucher aus Plauen untergebracht.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Arijan Emini das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jasin Abou-Chaker den Ball ins Netz (12.).

12. Minute: BFC Preussen mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sete Nahrendorf musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Adem Demir (BFC) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 7:1 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Der BFC Preussen hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Emini (63. Demir), Yildirim, Rmieh, Rehberg, Daskan, Abou-Chaker (46. Mücke), Taskiran (58. Körber), Simao (58. Isik), Klimpke (58. Dworzynski), Xydias (58. Tuncer)

VFC Plauen: Nahrendorf – Tauscher, Richter (46. Gönül), Plank, Bammler, Spörl, Langer, Burdusudis, Krantz, Knoll (78. Poliakov), Liebig

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20