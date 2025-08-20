Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging der BFC DYNAMO U19 von Coach Marco Daniel Krzyzek aus dem Kräftemessen mit dem VFC Plauen vom Platz.

Berlin/MTU. Die Berliner haben am Sonntag dem Gegner aus Plauen überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Anpfiff schoss Justin Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Felgentreff den Ball ins Netz.

Justin Felgentreff kickt BFC DYNAMO U19 in 2:0-Führung – 22. Minute

Es sah nicht gut aus für den VFC Plauen. In Minute 46 gelang es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Damien Schade den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 verfestigte (79.). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Der BFC DYNAMO U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Eaton V (80. Akuamoah), Destanovic (59. Polte), Kämpf (69. Getahum), Bartholome (59. Schade), Giese, Leiting, Felgentreff (80. Goedicke), Donat (80. Alekeachah), Zefi, Gnodtke

VFC Plauen: Teufel – Zapf (63. Liebig), Wunderlich, Burdusudis (84. Tiepner), Schulz, Plank, Langer, Koumpous

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31