Der VFC Plauen hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen den FC Förderkader Rene Schneider mit 2:4 (1:4).

2:4 – VFC Plauen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen FC Förderkader Rene Schneider

Plauen/MTU. Am Sonntag haben sich der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Danylo Sorokolita für Förderkader traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Sorokolita den Ball ins Netz (9.).

9. Minute: VFC Plauen 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Es blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Bammler (Plauen) den Ball über die Linie bringen (79.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Liebig, Tauscher, Petzold, Langer, Plank, Burdusudis (72. Tiepner), Koumpous, Ibisevic (72. Bammler), Schulz

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Sahwil (64. Latta), Bloch (76. Kruse), Ahrens, Rülke (64. Walkhoefer), Lampe, Sorokolita (33. Schultz), Sanguinette, Asad (64. Zepuntke), Wolff (70. Apelt), Schmidt

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50