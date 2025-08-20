Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Sonntag hat der VFC Plauen auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den FC Hertha 03 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3).

Vor 71 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3) gegen Hertha eine Niederlage eingestehen müssen.

Leon Strana (FC Hertha 03) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 24 wurde ein weiteres Tor durch Ben Schulz erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schulz (Hertha) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Petzold, (38. Ibisevic), Burdusudis (46. Plank), Wunderlich, Koumpous, Schulz, Langer (46. Tauscher)

FC Hertha 03: Kiwus – Sperling, Dögenci (82. Dimitriou), Strana (58. Baba), Weber, Kirakos (58. Meki), Steinrücken, Schulz, Kozian (73. Schultze), Van-Dunem (46. Sylla), Bayindir

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71