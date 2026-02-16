Am 19. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga trennen sich der 1. VlL Potsdam und der Dessau-Roßlauer HV in einem umkämpften Ostderby mit einen 33:33 (15:15)-Unentschieden. Dessau vergab einen verdienten Sieg.

Zwei Tore Vorsprung in der Schlussminute verspielt - DRHV zahlt in Potsdam bitteres Lehrgeld

Valentin Neagu (r.) und Julius Drachau (l.) vom DRHV im Duell mit Dustin Kraus (VfL Potsdam).

Potsdam/MZ. - Hängende Köpfe bei den Gästen und ihren zahlreich mitgereisten Fans am Ende einer umkämpften Partie in der mit 2.250 Zuschauern ausverkauften Potsdamer MBS-Arena. Die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV haben am Freitagabend nach zwischenzeitlicher Vier-Tore-Führung (31:27/55. Minute) beim 1. VfL in der Landeshauptstadt Brandenburgs letztlich nur einen Punkt mit nach Hause nehmen können. In nervenaufreibenden Schlusssekunden der Partie des 19. Spieltages erzielten die Hausherren den Ausgleich zum 33:33 (15:15)-Endstand.