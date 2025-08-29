Handball-2.Liga Vor erstem Spiel gegen Lübeck-Schwartau: Mit diesem Ziel startet der DRHV in die neue Saison
Der Dessau-Roßlauer HV startet am Sonntag beim VfL Lübeck-Schwartau in die Spielzeit 2025/26. Mit neuem Trainer und einem neuen Kapitän. Warum viele aber ein anderes Spiel interessiert.
29.08.2025, 14:08
DESSAU/MZ. - Es wird ernst, die Zeit des Testens und der Vorbereitung ist vorbei. Am Wochenende geht es in der 2. Handball-Bundesliga zum ersten Mal in der neuen Saison um Punkte. Der Dessau-Roßlauer HV ist am Sonntagnachmittag (Anwurf: 17 Uhr in der Hansehalle Lübeck) im hohen Norden beim VfL Lübeck-Schwartau gefordert und will mit Zählbarem im Gepäck die Heimreise aus der Stadt des Marzipans antreten.