Der Dessau-Roßlauer HV startet am Sonntag beim VfL Lübeck-Schwartau in die Spielzeit 2025/26. Mit neuem Trainer und einem neuen Kapitän. Warum viele aber ein anderes Spiel interessiert.

Vor erstem Spiel gegen Lübeck-Schwartau: Mit diesem Ziel startet der DRHV in die neue Saison

Daumen hoch: DRHV-Cheftrainer Vanja Radic, Mannschaftskapitän Luka Baumgart, Manager Sebastian Glock und Sparkassenvorstand Frank Brakelmann (v.l.) sind in Hinsicht auf die kommenden Punktspiele in der 2. Handball-Bundesliga zuversichtlich.

DESSAU/MZ. - Es wird ernst, die Zeit des Testens und der Vorbereitung ist vorbei. Am Wochenende geht es in der 2. Handball-Bundesliga zum ersten Mal in der neuen Saison um Punkte. Der Dessau-Roßlauer HV ist am Sonntagnachmittag (Anwurf: 17 Uhr in der Hansehalle Lübeck) im hohen Norden beim VfL Lübeck-Schwartau gefordert und will mit Zählbarem im Gepäck die Heimreise aus der Stadt des Marzipans antreten.