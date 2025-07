Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV startet mit einem Auswärtsspiel beim VfL Lübeck-Schwartau in die neue Saison. Das Spiel beim Vorjahreszwölften wird am Sonntag, 31. August, um 17 Uhr in der Hansehalle angepfiffen.

Eine Woche steht dann die Heimpremiere an. Das Team vom neuen Trainer Vanja Radic erwartet dabei Erstliga-Absteiger VfL Potsdam zum Derby in der Anhalt-Arena. Das Spiel wird am Sonnabend, 6. September, 18 Uhr angepfiffen – eine Entscheidung des Fernsehsenders „Dyn“, der bei den Ansetzungen mitredet. In der Folge muss der Dessau-Roßlauer HV auch einmal an einem Montag antreten. Am 24. November ist Eintracht Hagen in Dessau zu Gast.

Nach dem Saisonauftakt geht es dann zweimal hintereinander auswärts zur Sache, gefolgt von zwei Heimspielen in Folge gegen die HSG Nordhorn-Lingen und dem TuS Ferndorf. Das große Highlight der Hinrunde erwartet alle Fans zum Jahresende: Am 26. Dezember steigt in der Anhalt-Arena das Weihnachtsderby gegen den HC Elbflorenz Dresden. Der Anwurf am zweiten Feiertag erfolgt 16 Uhr.