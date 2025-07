Barcelona - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wird zum Start in die WM-Saison erneut monatelang ausfallen. Der 33 Jahre alte deutsche Keeper des FC Barcelona muss sich abermals einer Operation am Rücken unterziehen und rechnet mit einer Zwangspause von rund drei Monaten, wie er in den sozialen Netzwerken bekanntgab.

„Es schmerzt emotional sehr, das Team in dieser Zeit nicht unterstützen zu können“, schrieb ter Stegen zum nächsten Karriererückschlag. Die Entscheidung sei nach intensiven Diskussionen mit den Ärzten seines Clubs und weiteren Experten getroffen worden, da er derzeit nicht schmerzfrei sei. „Heute ist ein schwerer Tag für mich“, versicherte ter Stegen.

Was macht Nagelsmann nun?

Die WM-Endrunde im kommenden Jahr in den USA, in Kanada und Mexiko sollte ter Stegen eigentlich als Nummer eins im deutschen Tor angehen. Der erneut lange Ausfall des Schlussmanns, nachdem er in der vergangenen Saison wegen einer schweren Knieverletzung viele Monate gefehlt hatte, stellt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann vor eine große Herausforderung.

Bei den Spielen der Nations League, bei denen ter Stegen ins Tor der Nationalmannschaft zurückgekehrt war, gehörten zudem Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart zum Kader. In den Viertelfinalpartien zuvor gegen Italien, als ter Stegen wegen seiner Patellasehnenverletzung noch gefehlt hatte, stand Baumann im Tor der DFB-Auswahl.

Verletzungen und längere Ausfälle reihen sich aneinander

Für ter Stegen setzen sich die sportlich harten Wochen damit fort. Der jahrelange Stammkeeper des FC Barcelona wurde unter dem deutschen Coach Hansi Flick in diesem Sommer zur Nummer drei degradiert. Der spanische Meister und Pokalsieger will ter Stegen angeblich loswerden, auch um sein Millionen-Gehalt einsparen zu können.

Der Deutsche hatte bisher bei seinen wenigen Statements in der Angelegenheit nur betont, dass er bleiben wolle. Sein Vertrag in Barcelona ist bis Mitte 2028 gültig. Unter anderem sollen Spekulationen zufolge Galatasaray Istanbul und die AS Monaco sowie auch Manchester City mit Star-Coach Pep Guardiola Interesse an ter Stegen haben.

Der erneute Eingriff dürfte auch auf seine Zukunftschancen Einfluss haben. Der 44-malige Nationalspieler war wegen einer Rückenoperation bereits von Mitte November 2023 an knapp drei Monate ausgefallen. Nicht mal ein Jahr später im September 2024 zog er sich die schwere Knieverletzung zu. Er war erst gegen Ende der Saison zurückgekehrt und als Kapitän der Katalanen auch noch mal zum Einsatz gekommen.

Von der Nummer eins zur Nummer drei unter Flick

Allerdings hatte Flick schon da in den ganz wichtigen Partien nicht auf ter Stegen, sondern auf Wojciech Szczęsny gesetzt. Der 35 Jahre alte ehemalige polnische Nationaltorwart war zu Beginn des neuerlichen ter-Stegen-Ausfalls vom FC Barcelona aus dem Ruhestand geholt worden.

Szczęsny bekam in diesem Sommer einen neuen Vertrag. Vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona holte der Club zudem den 24 Jahre alten Joan García, der die neue Nummer eins werden soll. Wie es nun mit ter Stegen weitergeht, ist durch die nächste lange Verletzungspause erst recht offen.