La Plagne - Deutschlands Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz hat auf der 19. Etappe der Tour de France seinen dritten Platz und das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers verteidigt. Der 24-Jährige belegte auf der letzten Alpen-Etappe den vierten Platz und nahm seinem ärgsten Konkurrenten Oscar Onley wertvolle Zeit ab. Lipowitz liegt in der Gesamtwertung nun 1:03 Minuten vor dem viertplatzierten Briten. Der junge Schwabe hat bei seiner ersten Frankreich-Rundfahrt nun beste Chancen, in Paris auf dem Podium zu stehen. Als letztem deutschen Radprofi war das 2006 Andreas Klöden mit Platz zwei gelungen.

Superstar Tadej Pogacar steht unterdessen vor seinem vierten Tour-Triumph. Der 26-Jährige erreichte zeitgleich hinter Dauerrivale Jonas Vingegaard in La Plagne als Dritter das Ziel. Der Titelverteidiger aus Slowenien liegt im Gesamtklassement mehr als vier Minuten vor Vingegaard. Den Tagessieg sicherte sich der Niederländer Thymen Arensman mit zwei Sekunden Vorsprung.

Wegen des Ausbruchs einer ansteckenden Rinderseuche hatten die Organisatoren der Frankreich-Rundfahrt die schwere Alpen-Etappe von Albertville nach La Plagne verkürzt und den Anstieg zum Col des Saisies aus dem Programm genommen. Statt der ursprünglich geplanten 129,9 Kilometer und 4.550 Höhenmeter, mussten die Profis nur noch 93,1 Kilometer und 3.250 Höhenmeter absolvieren.

Nach dem letzten Tag in den Alpen wartet auf die Radprofis am Samstag eine Etappe mit hügeligem Terrain. Über 184,2 Kilometer und 2.900 Höhenmeter geht es von Nantua nach Pontarlier in der Nähe der Schweiz. Die 20. und vorletzte Etappe dürfte unter normalen Umständen keinen wirklichen Einfluss auf die Gesamtwertung haben. Die Tour endet am Sonntag in Paris.