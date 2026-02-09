Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Sonntag sein erstes Pflichtspiel 2026 in der Anhalt-Arena gegen den VfL Lübeck-Schwartau mit 34:29 (17:18) gewonnen. Was Trainer Vanja Radic hervorhob.

Erfolgreicher Rückrundenstart - Haake und Ambrosius werden zum Matchwinner für den DRHV

Fritz-Leon Haake (blaues Trikot) ist am Sonntag mit sieben Toren und weiteren guten Aktionen ein Schlüsselspieler in den Reihen des DRHV gewesen.

DESSAU/MZ. - Der Rückrundenstart ist gelungen. Die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV besiegten am Sonntagabend in der Anhalt-Arena den Tabellennachbarn VfL Lübeck-Schwartau mit 34:29 (17:18). Damit ist ihnen nicht nur die Revanche für die Niederlage (29:33) im Hinspiel gelungen, sie haben auch den direkten Vergleich mit den Norddeutschen für sich entschieden. Beide Mannschaften haben in der Tabelle die Plätze getauscht.