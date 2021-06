Der nächste Neue? 1. FC Magdeburg testet Connor Krempicki

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat am Freitag im Training einen Gast begrüßt: Connor Krempicki spielt aktuell beim FCM vor und soll auch im ersten Testspiel der Vorbereitung am Samstag beim Blankenburger FV (16 Uhr im MDR-Livestream) zum Einsatz kommen. Das teilte der Klub mit.

So kann sich Trainer Christian Titz ein genaueres Bild des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers machen, der zuletzt beim MSV Duisburg unter Vertrag stand. Krempicki kennt die 3. Liga sehr gut, lief dort bereits 78 Mal für Duisburg und den KFC Uerdingen auf. Ausgebildet wurde er in der Jugend des FC Schalke 04 in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen. (mz)