So plant der FCM seinen Kader für 2021/22

Magdeburg - Der Klassenerhalt in der 3. Liga ist so gut wie sicher, beim 1. FC Magdeburg kann also für die kommende Saison geplant werden. Trainer Christian Titz und Sportdirektor Otmar Schork müssen den aktuell großen Kader verkleinern und punktuell auch verstärken - es wird wohl eher viel Bewegung beim FCM geben. Ein Überblick über den Stand der Personalplanung.

FCM: Diese Verträge laufen im Sommer 2021 aus

Morten Behrens (Torwart)

Tom Schlitter (Torwart)

Alexander Bittroff (Innenverteidiger)

Dustin Bomheuer (Innenverteidiger)

Brian Koglin (Innenverteidiger)

Dominik Ernst (Rechtsverteidiger)

Timo Perthel (Linksverteidiger)

Jürgen Gjasula (Defensives Mittelfeld)

Baris Atik (Offensives Mittelfeld)

Sirlord Conteh (Rechtsaußen)

Daniel Steininger (Rechtsaußen)

Sören Bertram (Rechtsaußen)

Christian Beck (Mittelstürmer)

FCM: Diese aktuellen Profis stehen für 2021/22 unter Vertrag

Timon Weiner (Torwart/2022)

Tobias Müller (Innenverteidiger/2022)

Korbinian Burger (Innenverteidiger/2022)

Philipp Harant (Innenverteidiger/2022)

Adrian Malachowski (Defensives Mittelfeld/2022)

Andreas Müller (Zentrales Mittelfeld/2022)

Sebastian Jakubiak (Zentrales Mittelfeld/2022)

Henry Rorig (Rechtes Mittelfeld/2023)

Raphael Obermair (Linkes Mittelfeld/2022)

Leon Bell Bell (Linkes Mittelfeld/2022)

Nico Granatowski (Außenstürmer/2022)

Luka Sliskovic (Außenstürmer/2023)

Kai Brünker (Mittelstürmer/2022)

FCM: Diese Zugänge stehen für 2021/22 bereits fest

Nico Mai (Linksverteidiger/Rückkehr nach Leihe aus Halberstadt)

Julian Weigel (Zentrales Mittelfeld/Rückkehr nach Leihe aus Halberstadt)

FCM: Diese Abgänge stehen für 2021/22 bereits fest

Thore Jacobsen (Defensives Mittelfeld/Leihe mit Werder Bremen endet)

Florian Kath (Linksaußen/Leihe mit SC Freiburg endet)

Saliou Sané (Mittelstürmer/Leihe mit Würzburger Kickers endet)

Maximilian Franzke (Rechtsaußen/Leihe mit FC St. Pauli endet)

(mz/Stand: 30. April 2021)