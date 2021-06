MDR zeigt 1. FC Magdeburg beim Blankenburger FV im Livestream

Magdeburg - Nach dem Start der Saisonvorbereitung am vergangenen Wochenende steht am Samstag das erste Testspiel für den 1. FC Magdeburg an: Um 16 Uhr spielt der FCM beim Landesligisten Blankenburger FV.



Gute Nachricht für alle Fans der Magdeburg: Der MDR wird den Test ab 15.55 Uhr in einem Livestream auf seiner Homepage übertragen. Auch den Test von Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden gegen Hertha BSC Berlin II gibt es ab 13.55 Uhr im Livestream. Die Partie Hallescher FC beim Oberligisten FC Grimma (Anstoß) wird hingegen nicht live gezeigt.

Für alle FCM-Fans, die live im Sportforum Blankenburg dabei sein wollen: Zuschauer sind am Samstag zugelassen, Details zum Vorverkauf und den Eintritts-Voraussetzungen hat der Klub auf seiner Homepage zusammengefasst. (mz)