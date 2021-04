Ansetzungen und Ergebnisse des 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg geht in der Spielzeit 2020/21 in der 3. Liga an den Start. Im DFB-Pokal war zudem bereits in Runde eins Endstation. Alle Termine und Ergebnisse des FCM im Überblick.

1. FC Magdeburg; Spielplan 2020/21 im Überblick

DFB-Pokal, 1. Runde, 13.09.2020, 18.30 Uhr: FCM - SV Darmstadt 98 2:3 n.V.

1. Spieltag: 20.09.2020, 14 Uhr: FCM - Hallescher FC 0:2 (0:1)

2. Spieltag: 26.09.2020, 14 Uhr: 1860 München - FCM 1:1 (0:0)

3. Spieltag: 03.10.2020, 14 Uhr: FCM - Viktoria Köln 0:2 (0:2)

4. Spieltag: 10.10.2020, 14 Uhr: Dynamo Dresden - FCM 1:0 (0:0)

5. Spieltag: 16.10.2020, 19 Uhr: FCM - Türkgücü München 2:0 (1:0)

6. Spieltag: 20.10.2020, 19 Uhr: SC Verl - FCM 3:1 (1:0)

7. Spieltag: 24.10.2020, 14 Uhr: FCM - SV Wehen Wiesbaden 1:2 (0:0)

8. Spieltag: 31.10.2020, 14 Uhr: SV Waldhof Mannheim - FCM 5:2 (2:2)

Landespokal Sachsen-Anhalt, 3. Runde, abgesagt: 1. FC Lok Stendal - FCM

9. Spieltag: 07.11.2020, 14 Uhr: FCM - FC Bayern München II 2:1 (0:0)

10. Spieltag: 14.11.2020, 14 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - FCM 1:1 (0:0)

11. Spieltag: 22.11.2019, 15 Uhr: FC Ingolstadt - FCM 1:0 (0:0)

12. Spieltag: 25.11.2020, 19 Uhr: FCM - Hansa Rostock 1:1 (1:0)

13. Spieltag: 28.11.2020, 14 Uhr: FSV Zwickau - FCM 1:0 (0:0)

14. Spieltag, 04.12.2020, 19 Uhr: FCM - SV Meppen 0:0

15. Spieltag, 12.12.2020, 14 Uhr: VfB Lübeck - FCM 1:1 (1:1)

18. Spieltag, 09.01.2021, 14 Uhr: FCM - KFC Uerdingen 1:1 (1:0)

16. Spieltag, 12.01.2021, 19 Uhr: FCM - 1. FC Saarbrücken 1:2 (1:1)

19. Spieltag, 16.01.2021, 14 Uhr: SpVgg Unterhaching - FCM 0:2 (0:1)

17. Spieltag, 20.01.2021, 19 Uhr: MSV Duisburg - FCM 1:2 (1:0)

20. Spieltag, 23.01.2021, 14 Uhr: Hallescher FC - FCM 1:0 (0:0)

21. Spieltag, 27.01.2021, 19 Uhr: FCM - 1860 München 0:3 (0:1)

23. Spieltag, 06.02.2021, 14 Uhr: FCM - Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

24. Spieltag, 15.02.2021, 19 Uhr: Türkgücü München - FCM 2:1 (2:1)

25. Spieltag, 21.02.2021, 14 Uhr: FCM - SC Verl 0:4 (0:3)

26. Spieltag, 27.02.2021, 14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FCM 1:0 (0:0)

22. Spieltag, 02.03.2021, 17 Uhr: Viktoria Köln - FCM 2:4 (1:2)

27. Spieltag, 06.03.2021, 14 Uhr: FCM - SV Waldhof Mannheim 1:1 (0:1)

28. Spieltag, 13.03.2021, 14 Uhr: FC Bayern München II - FCM 0:2 (0:1)

29. Spieltag, 20.03.2021, 14 Uhr: FCM - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)

30. Spieltag, 03.04.2021, 14 Uhr: FCM - FC Ingolstadt 2:0 (1:0)

31. Spieltag, 10.04.2021, 14 Uhr: Hansa Rostock - FCM 0:2 (0:1)

32. Spieltag, 17.04.2021, 14 Uhr: FCM - FSV Zwickau 0:0

33. Spieltag, 21.04.2021, 19 Uhr: SV Meppen - FCM 1:2 (0:0)

34. Spieltag, 25.04.2021, 13 Uhr: FCM - VfB Lübeck 1:0 (0:0)

35. Spieltag, 05.05.2021, 19 Uhr: 1. FC Saarbrücken - FCM

36. Spieltag, 08.05.2021, 14 Uhr: FCM - MSV Duisburg

37. Spieltag, 15.05.2021, 14 Uhr: KFC Uerdingen - FCM

38. Spieltag, 22.05.2021, 13.30 Uhr: FCM - SpVgg Unterhaching