FCM mit Personalsorgen: Fällt auch Baris Atik gegen Holstein Kiel aus?

Magdeburg/dpa - Bei Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg spricht man mit sehr großem Respekt über den nächsten Gegner Holstein Kiel.

„Das ist ein etablierter Zweitligist, der Spieler mit sehr hoher Qualität hat, der kompakt auftritt und sehr gut bei der Seitenverlagerung ist“, sagte FCM-Trainer Christian Titz am Freitag. In der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) müssen die Magdeburger dagegen zahlreiche Ausfälle kompensieren.

FCM-Trainer Christian Titz freut sich auf Wiedersehen mit Arp und Holtby

Zur ohnehin schon langen Verletztenliste kommen Mohammed El Hankouri und Alexander Bittroff hinzu, deren muskuläre Probleme einen Einsatz nicht zulassen. Offen bleibt, ob Regisseur Baris Atik gegen Kiel auflaufen kann. Dessen Bänderverletzung lässt ein normales Training nicht zu.

„Wir überlegen stets, wie wir ihn für die Spiele hinbekommen. Er selbst will natürlich immer spielen und er ist für uns ein Unterschiedsspieler. Es ist aber Woche für Woche offen, ob er auflaufen kann“, sagte Titz.

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt hat man beim FCM Wert auf die Chancenverwertung gelegt. In allen Saisonspielen hatten die Magdeburger mehr Ballbesitz als der Kontrahent, aber weniger Abschlüsse. Man müsse die Möglichkeiten nutzen, die man sich erarbeitet, forderte der Trainer, der nach dem Erfolg in Karlsruhe nun auch den ersten Heimsieg feiern möchte.

Vorfreude herrscht bei Titz auf das Wiedersehen mit Kiels Fiete Arp und Lewis Holtby. „Es ist ja bekannt, dass ich zu beiden eine außergewöhnlich gute Beziehung habe“, sagte der Trainer, der mit beiden Spielern längere Zeit beim Hamburger SV gearbeitet hatte und deren Fähigkeiten sehr schätzt.