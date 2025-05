Mailand - Ex-Bundesliga-Torwart Yann Sommer blickt nach einer weiteren denkwürdigen Fußball-Nacht voller Vorfreude auf das Finale der Champions League. „Ich könnte nicht glücklicher sein“, sagte der Keeper von Inter Mailand nach dem dramatischen 4:3-Sieg der Italiener im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona, bei dem er als Man of the Match ausgezeichnet worden war.

„Direkt nach dem Schlusspfiff sind mir Tränen gekommen“, berichtete Sommer bei Amazon Prime. Mit seinen 36 Jahren sei er nicht mehr der Jüngste. Nun steht er im Endspiel der Königsklasse - an alter Wirkungsstätte in München. Er und seine Teamkollegen hätten viel investiert „für diesen Moment, für dieses Spiel“, sagte der frühere Torhüter von Borussia Mönchengladbach und des FC Bayern. Gegner am 31. Mai ist Paris Saint-Germain oder der FC Arsenal.

Ekstase im San Siro

Es sei „einmal mehr ein unglaubliches Spiel“ gewesen, sagte Sommer über das erneute Spektakel gegen Barça am Dienstagabend. Eine Woche nach dem 3:3 im Hinspiel lag Inter erst 2:0 vorn, dann 2:3 zurück - und rettete sich schließlich in die Verlängerung, in der Joker Davide Frattesi für die Entscheidung sorgte.

„Wir waren schon fast draußen“, sagte Sommer. Dann habe man wieder gesehen, was für ein „Riesenglaube“ in der Mannschaft stecke - und welche Wucht im altehrwürdigen San Siro. „Die Power, die sich in diesem Stadion entwickelt, gibt uns extrem viel“, erklärte der langjährige Schweizer Nationaltorwart, der mehrere starke Paraden gezeigt hatte - unter anderem eine Weltklasse-Tat gegen Eric Garcia in der 57. Minute.