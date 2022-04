Heimspiele ohne Maske: 1. FC Magdeburg hebt alle Corona-Maßnahmen auf

Magdeburg/MZ - Der 1. FC Magdeburg hebt mit sofortiger Wirkung alle Corona-Schutzmaßnahmen für seine Heimspiele in der MDCC-Arena auf. Damit gelten keine Maskenpflicht, Abstandsgebote und Kapazitätsbeschrenkungen mehr. Das teilte der FCM am Dienstag mit.

Auf seiner Homepage beantwortet der Klub zudem die wichtigsten Fragen der Fans zum Stadionbesuch ohne Corona-Regeln. Am Samstag empfängt der FCM Viktoria Köln in der MDCC-Arena. Weitere Drittliga-Heimspiel stehen bis Saisonende noch gegen FSV Zwickau (24. April) und 1860 München (7. Mai) an.

Zuvor hatten schon der Hallesche FC und Handball-Bundesligist SC Magdeburg auf Grundlage der 17. Corona-Eindämmungsverordnung des Bundeslands Sachsen-Anhalt alle Corona-Regeln für ihre Heimspiel aufgehoben.