In diesem spannenden Bornholm-Krimi wird der Ermittler Lennart Ipsen mit einem mysteriösen Fall konfrontiert. Dichter Nebel umhüllt den Flughafen von Rønne, als eine kleine Privatmaschine landet und am Ende der Landebahn stoppt. Die Türen des Flugzeugs bleiben verschlossen, und bald stellt sich heraus, dass alle drei Insassen tot sind – Opfer eines raffinierten Mordanschlags. Ipsen und sein Team stehen vor einem Rätsel: Was verband die drei Reisenden, was hat sich an Bord des Flugzeugs abgespielt, und wer hat den Frieden der idyllischen dänischen Urlaubsinsel so brutal gestört? Der Roman verbindet die malerische Kulisse Bornholms mit einem fesselnden Kriminalfall und verspricht Hochspannung bis zur letzten Seite.

Das Buch "Nebel über Rønne" von Michael Kobr ist zum Preis von 24 Euro unter ISBN 978-3-442-31690-8 im Goldmann Verlag erschienen.

