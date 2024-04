In diesem Roman, angesiedelt in der Zeit der 68er-Bewegung, folgen wir den Schwestern Lilly und Franzi Vordemfelde auf ihrem Weg in eine abenteuerliche Zukunft. Lilly arbeitet im Unterhaltungsfernsehen und ist fasziniert von Glanz und Glamour, während Franzi politisch engagiert ist und durch die Studierendenproteste und den Mord an Benno Ohnesorg motiviert wird, die Welt mit dem Medium Fernsehen zu verändern. Beide Schwestern kämpfen gegen die Fesseln ihrer Zeit und ihren Vater, der solche Umtriebe missbilligt. Der Roman erzählt von ihrem Kampf für Freiheit, Glück und die Menschen, die sie lieben, vor dem Hintergrund des aufkommenden Fernsehens, das die große Welt in die deutschen Wohnzimmer bringt.

Das Buch "Morgen ist ein neuer Tag" von Beate Sauer ist zum Preis von 16 Euro unter ISBN 978-3-453-42666-5 im Heyne Verlag erschienen.

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2024.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.