Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Festival Fly With Me, Open Air Samstag, 08.06.2024, 14–02 Uhr am Flugplatz Leipzig/Halle.

Foto: Veranstalter

Die Macher der Bunten Träumerei, einem erfolgreichen Tagesevent bei Leipzig laden zum Megaevent auf den Flughafen Leipzig/Halle ein. Die neugegründete MBM Musik + Event GmbH verspricht mit dem Fly With Me Festival ein Erlebnis der Superlative. Tanzend neben einem Flugzeug mit internationalen Acts wie Fritz Kalkbrenner, Jan Blomquist, Andhim und vielen mehr.

Festival mit Flughafenflair: Der Airport Leipzig/Halle wird am 08. Juni ab 14 Uhr zum Zentrum des Fly With Me Festival. Die Bühne wird dabei zur Startbahn für musikalische Höhenflüge und verspricht die angesagtesten elektronischen Sounds.

Jeder ist am Bord willkommen: Das Fly With Me Festival steht für Toleranz und Offenheit. Es schafft eine Gemeinschaft, in der die Liebe zur Musik und die Akzeptanz der Vielfalt im Mittelpunkt stehen.

Tickets sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen, das vollständige Line-up und die neuesten Updates finden Sie HIER.

Unter dem Kennwort "Flughafen" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Gewinn:

Wir verlosen 2x2 Karten für das Festival Fly With Me| Open Air Samstag, 08.06.2024 | 14:00 – 02:00 Uhr am Flugplatz Leipzig/Halle.

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 16.05.2024 24 Uhr.

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt und wird auf die Gästeliste des Veranstalters (Concertbüro Zahlmann GmbH) gesetzt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.