Die Schneelage in den Alpen ist brisant. Der Neuschnee hat kaum eine Verbindung zum Altschnee. Derzeit lösen sich oft Lawinen. Eine Familie wagte die Abfahrt abseits der Piste - mit tödlichen Folgen.

Bad Gastein - In Österreich ist ein zwölfjähriger Junge bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Bergrettung berichtete, hatte eine Familie am rund 2.700 Meter hohen Kreuzkogel bei Bad Gastein eine Abfahrt außerhalb der präparierten Pisten gewagt. In einer Rinne habe sich ein Schneebrett gelöst und den Jungen unter sich begraben. Der Versuch, das Kind wiederzubeleben, sei nach 45 Minuten abgebrochen worden. Nach Angaben der Gasteiner Bergbahnen stammt das Opfer aus der Ukraine.

Nach Einschätzung des Experten ist die derzeitige Schneelage oft brisant. Der Neuschnee habe keine stabile Verbindung zum Altschnee. Immer wieder lösten sich Schneebretter auch ohne jede Belastung, so der Sprecher der Bergrettung Bad Gastein, Roland Pfund, weiter.