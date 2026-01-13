Union wollte zum 60. Geburtstag zeitgleich seine Mitgliederversammlung durchführen. Doch die Zahl der Anmeldungen bewegte die Verantwortlichen zum Umdenken.

Berlin - Union Berlin muss seine für den kommenden Dienstag angekündigte Mitgliederversammlung verschieben. Ursprünglich wollten die Köpenicker die Versammlung gemeinsam mit dem Festakt zum 60. Geburtstag des Vereins ausrichten, „doch wir haben festgestellt, dass die Anmeldungen überwältigend sind. Es passen nicht alle rein“, sagte Union-Präsident Dirk Zingler in einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei.

Das vor dem Stadion noch aufzubauende Festzelt verfügt über eine Kapazität von 4.000 Personen. „Wir gehen von 6.000 Anmeldungen aus“, sagte der 61 Jahre alte Unternehmer. Die bisher höchste Teilnahme bei einer Mitgliederversammlung datiert aus dem Jahr 2016. Zum 50. Geburtstag strömten 3.200 Anhänger ins Velodrom.

Union-Elf der letzten 60 Jahre anwesend

„Da wir nicht allen Vereinsmitgliedern den Eintritt garantieren können, werden wir die Mitgliederversammlung entkoppeln“, sagte Zingler, sodass am 20. Januar nur die feierliche Festveranstaltung auf dem Programm steht, „es wird eine Rückschau und das Feiern der Gegenwart – wir feiern Geburtstag.“

Der Einlass startet um 17.30 Uhr, die Veranstaltung, bei der alle Spieler der gewählten „Elf der letzten 60 Jahre“ anwesend sein werden, beginnt um 19.00 Uhr. Ein frühes Erscheinen wird mit einem Platz im Zelt belohnt.

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagte Zingler. Bei 4.000 Mitgliedern endet der Einlass. Zwei Videowände und diverse Buden mit lokalen Köstlichkeiten stehen den Mitgliedern vor dem Zelt zur Verfügung, die nicht mehr hineingelassen werden können.

Mitgliederversammlung nach dem letzten Bundesliga-Spieltag

Für die nachzuholende Mitgliederversammlung hat Union satzungsgemäß bis zum 30. Juni Zeit. Zingler könnte sich die Versammlung nach dem letzten Spieltag vorstellen, der am 16. Mai 2026 ausgetragen wird: „Wahrscheinlich wird die Versammlung dann im Stadion stattfinden. Dann haben 20.000 Mitglieder Platz. Wir gehen davon aus, dass die Kapazität ausreicht.“ Am 31. Dezember 2025 waren insgesamt 71.328 Personen Mitglieder von Union.