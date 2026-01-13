Berlin - Der Deutsche Bauernverband und die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie geben am Mittwoch (11.00 Uhr) anlässlich des Beginns der Grünen Woche einen Einblick in die Lage der Branche. Die Agrarmesse beginnt am Freitag. Sie ist eine der wichtigsten Leistungsschauen der deutschen und internationalen Landwirtschaft. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll die Grüne Woche am Donnerstagabend eröffnen. Es ist die 90. Ausgabe der Messe. Die erste fand im Februar 1926 statt.