Ein Junge kommt am Morgen nicht in der Schule an. Der Zwölfjährige ist Autist und wohnt in einer Einrichtung. Die Polizei sucht mit Hunden nach ihm.

Ein Junge kam am Morgen nicht in der Schule an, er ist Autist. Die Polizei suchte mit Hunden nach ihm. (Symbolbild)

Soltau - Die Polizei im Heidekreis sucht mit allen verfügbaren Kräften nach einem vermissten 12-Jährigen. Der Junge ist Autist und tritt nicht gerne in Kontakt mit Menschen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Zuletzt wurde er am Donnerstagmorgen in Neuenkirchen um 8.00 Uhr an der Haltestelle „Frielinger Straße“ gesehen. Er wohnt in Soltau in einer Wohngruppe und hält sich gerne in Wäldern auf, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Neuenkirchen liegt am Rand der Lüneburger Heide. Die Polizei hat auch Personenspürhunde im Einsatz. Der Schüler ist etwa 1,70 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Bekleidet ist er mit einer leuchtend blauen Winterjacke, einer blauen Jeans und braunen Winterstiefeln, wie es weiter hieß.

Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.