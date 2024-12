Wie viele Menschen aus Syrien leben in Niedersachsen und was wissen wir über sie? Das Statistische Bundesamt liefert nach dem Sturz Assads die aktuellsten Zahlen.

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien gibt es neue Zahlen zu in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrern. (Archivbild)

Wiesbaden - Gut jeder zehnte Syrer in Deutschland lebt in Niedersachsen. Zum Jahresende 2023 lebten in dem Bundesland 135.000 Menschen mit einem syrischen Pass in Deutschland, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Das entspricht elf Prozent der in Deutschland lebenden Syrer. Nur in Nordrhein-Westfalen lebten mit 374.000 mehr syrische Menschen. Im Land Bremen waren es 26.000.

In ganz Deutschland lebten laut dem Mikrozensus 2023 knapp 1,3 Millionen Menschen, die selbst (82 Prozent) oder deren beide Elternteile (18 Prozent) aus Syrien eingewandert sind. Rund 17 Prozent von ihnen besaßen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Im Schnitt lebten sie seit 8,2 Jahren in Deutschland. Die Zahl der in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer sei deutlich größer als die syrischer Schutzsuchenden, teilte das Bundesamt mit.

Bei den Schutzsuchenden bildeten Menschen aus dem Bürgerkriegsland die zweitgrößte Gruppe in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, waren zum Jahresende 2023 bundesweit rund 712.000 Syrer im Ausländerzentralregister registriert. Sie machten damit 22 Prozent aller Schutzsuchenden aus und die zweitgrößte Gruppe nach Ukrainern.

Gut die Hälfte von ihnen kam zwischen 2014 und 2016 erstmals nach Deutschland. 2024 gingen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bis November 72.000 Erstanträge auf Asyl von syrischen Staatsangehörigen ein.