Drittes Kellerduell für Dresden im Jahr 2026 - zum dritten Mal bleibt Dynamo ungeschlagen. Das Unentschieden gegen Arminia ist gefühlt aber zu wenig.

Dresden - Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld haben einen Befreiungsschlag im Rennen um den Verbleib in der 2. Bundesliga verpasst. Im Kellerduell trennten sich die Aufsteiger 1:1 (1:0). Christoph Daferner brachte die Gastgeber vor 30.840 Zuschauern per Kopf nach 43 Minuten in Führung. Der eingewechselte Tim Handwerker (63.) traf per Foulelfmeter zum Ausgleich. Dynamos Robert Wagner (90.+1) sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm musste auf den erkrankten Regisseur Niklas Hauptmann verzichten. Das machte sich bemerkbar. In der ersten Halbzeit hatte das Spiel der Gastgeber nur wenig Kreativität und System. Dafür drückte die Arminia der Partie ihren Stempel auf. Durch sehr hohes Pressing und schnelles Umschalten aus allen Mannschaftsteilen wurde dem Dynamo-Spiel von vornherein Gefährlichkeit genommen.

Wieder ein Dynamo-Standard-Tor

Großchancen gab es daher nur wenige. Semir Telalovic (5.) und Arne Sicker (19.) hatten Einschussmöglichkeiten für die Gäste, Kofi Amoako (9.) verzog per Kopf, nachdem auch er bei einem Gewühl im Bielefelder Strafraum nach der ersten Ecke den Ball nicht über die Linie gebracht hatte (8.). Auch die Dresdner Führung entsprang einem Eckball. Bei einem Konter hatte Jakob Lemmer (42.) Gäste-Torhüter Jonas Kersten geprüft, anschließend köpfte Daferner den folgenden Eckball ins Tor.

Nach der Pause drückte Arminia auf den Ausgleich, der nach einem Foul von Alexander Rossipal am 52 Sekunden zuvor eingewechselten Monju Momuluh per Elfmeter auch fiel. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten durch Marius Wörl (71.) und Lemmer (74.), die durch die Torhüter zunichtegemacht wurden.