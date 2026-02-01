Die Damen des Berliner HC haben als einziges Berliner Team die Endrunde der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft erreicht. Der Ostmeister setzte sich im Viertelfinale mit 3:2 gegen München durch.

Berlin - Die Damen des Berliner HC stehen erneut im FinalFour der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft. Der Ostmeister besiegte am Sonntag im Viertelfinale den Südzweiten Münchner SC mit 3:2 (1:0). Den entscheidenden Treffer in der Sporthalle Schöneberg erzielte Hallen-Europameisterin und Bundesliga-Toptorschützin Philine Drumm in der 54. Minute. „Das ist schon sehr cool, dass wir wieder im FinalFour sind. Wir wussten, dass wir geduldig spielen müssen“, sagte die Matchwinnerin. Zuvor hatte der Vorjahresfinalist nach Toren von Drumm (26.) und Elissa Mewes (33.) bereits mit 2:0 geführt, aber noch den Ausgleich kassiert.

Im Anschluss unterlagen die Herren der Zehlendorfer Wespen in ihrem Viertelfinale vor 700 Zuschauern dem Mannheimer HC mit 3:5 (0:3). Für die Wespen war es die erste Saisonniederlage. Bereits am Samstag hatten die Damen vom TuS Lichterfelde beim Südmeister MHC mit 1:3 (1:2) verloren. Die Herren des TC 1899 Blau-Weiss scheiterten mit 4:10 (3:4) am TSV Mannheim Hockey.

Die BHC-Damen treffen nun im Halbfinale am kommenden Samstag in Frankfurt/Main auf Rot-Weiss Köln, das sich mit 7:4 (4:2) beim Nordchampion Club an der Alster durchgesetzt hat. „Sie liegen uns“, sagte Drumm. 2025 hatte der BHC Köln im Viertelfinale besiegt.