Harderberg - Zwei entlaufene Pferde sind nach Unfällen auf der Bundesstraße 51 in der Nähe von Harderberg bei Osnabrück gestorben. Ein Pferd wurde von einem Lastwagen erfasst, das zweite von einem Auto, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Unfälle ereigneten sich in der Nacht zu Montag. Die Fahrer der Fahrzeuge blieben unverletzt. Ein drittes Pferd, das ebenfalls die Straße querte, verletzte sich nicht. Den Angaben nach waren insgesamt sieben Pferde ausgebrochen, vier wurden kurz darauf eingefangen. Die Polizei nannte keine genaue Schadenshöhe. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.