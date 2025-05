Emden - Die Kunsthistorikerinnen Ina Grätz (41) und Silke Oldenburg (48) übernehmen gemeinsam als neue Direktorinnen die wissenschaftliche Leitung der Emder Kunsthalle. Sie werden die Kunsthalle vom 1. September an gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor Christian Rose führen, wie das Museum mitteilte. Die Kunsthistorikerinnen aus Ostfriesland folgen auf Lisa Felicitas Mattheis, die als kunst- und kulturwissenschaftliche Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz nach Saarbrücken gewechselt ist.

Grätz und Oldenburg sind in Ostfriesland geboren und kehren für die neue Aufgabe nach Angaben der Kunsthalle in die Region zurück. Grätz stammt aus Aurich und leitete etwa die Villa Schöningen in Potsdam, wo sie Ausstellungen mit internationaler Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts umsetzte. Silke Oldenburg wurde in Leer geboren. Seit 2011 arbeitet sie am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, wo sie die Kommunikationsabteilung aufgebaut hat.

Warum die Wahl auf die beiden Ostfriesinnen fiel

„Die beiden künftigen wissenschaftlichen Direktorinnen haben sich gegen eine Reihe starker Bewerbungen durchgesetzt“, sagte Eske Nannen, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Kunsthallen-Stiftung. „Sie bringen großartige Kompetenzen, Fachwissen und ein internationales Netzwerk mit, haben zudem die Leidenschaft für Kunst und die persönliche Verbundenheit mit Ostfriesland, die dieses Haus braucht.“

Die Kunsthalle Emden zählt zu den bedeutendsten Museen im Nordwesten Deutschlands. Schwerpunkte der Sammlung sind Bilder der Neuen Sachlichkeit und des deutschen Expressionismus. Die Kunsthalle wurde 1986 von „Stern“-Gründer Henri Nannen (1913-1996) und seiner späteren Frau Eske gegründet. 1997 kam eine Schenkung des Kunstsammlers Otto van de Loo hinzu, er ist der dritte große Stifter der Kunsthalle.