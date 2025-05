Bei Forstarbeiten gerät im Emsland eine Maschine in Brand. Die Feuerwehr kann die Flammen schnell löschen. Doch der Schaden ist dennoch hoch.

Holzerntemaschine brennt in Wald aus

Eine in Brand geratene Maschine hat bei Forstarbeiten im Emsland die Feuerwehr auf den Plan gerufen. (Symbolbild)

Lähden - Eine in Brand geratene Holzerntemaschine hat in einem Waldstück in der Nähe des emsländischen Ortes Lähden für einen hohen Sachschaden gesorgt. Obwohl die Selbstlöscheinrichtung der Maschine auslöste, breitete sich nach Polizeiangaben das Feuer schnell aus und konnte nicht rechtzeitig eingedämmt werden.

Die bei Forstarbeiten eingesetzte Maschine brannte vollständig aus. Außerdem brannte eine Fläche von rund 30 Quadratmetern Waldboden. Die schnell angerückte Feuerwehr verhinderte aber ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Insgesamt beträgt der Sachschaden laut Polizei rund 750.000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.