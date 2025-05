Mehr Schutz für Nichtraucher: Bislang waren E-Zigaretten vom landesweiten Rauchverbot ausgenommen. Was sich jetzt ändert.

Hannover - Die Rauchverbote in Gaststätten, Krankenhäusern und Co. gelten in Niedersachsen künftig auch für E-Zigaretten, Vapes und das Verdampfen von Cannabis. Der Landtag hat einen entsprechenden Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen von SPD und Grüne angenommen. Auch die CDU stimmte zu. Die AfD enthielt sich.

Bisher galt das Verbot ausdrücklich nur für das Rauchen. Auch das Rauchen eines Joints mit Cannabis wurde damit bereits erfasst. Mit der Reform werden aber auch die Benutzung von elektronischen Zigaretten und erhitzten Tabakerzeugnissen sowie das Verdampfen von Cannabis verboten.

SPD und Grüne begründeten den Schritt damit, dass der Dampf als potenziell gesundheitsschädlich zu bewerten sei. Der sich ausbreitende Konsum von E-Zigaretten und Vapes in Nichtraucherbereichen drohe zudem, den „Paradigmenwechsel hin zum Nichtrauchen“ infrage zu stellen.