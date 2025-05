In seinem ersten Statement als Ministerpräsident nimmt Lies die gesellschaftliche Spaltung in den Blick – und beschreibt, was für ein Niedersachsen er sich wünscht.

Regierungschef Lies will Gesellschaft zusammenhalten

Hannover - Niedersachsens neuer Ministerpräsident Olaf Lies macht sich Sorgen um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Die Spaltung in der Gesellschaft ist enorm groß“, sagte der SPD-Politiker kurz nach seiner Wahl im Landtag. Man müsse daher alles dafür tun, dass die Gesellschaft zusammenbleibe und „das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen“.

„Die Menschen in Niedersachsen, die müssen merken, dass es in Niedersachsen weiter vorangeht“, sagte Lies weiter. „Das ist das, was sie stolz macht. Und ich wünsche mir ein selbstbewusstes Niedersachsen mit Menschen, die froh und glücklich und stolz sind, hier zu leben, und das dürfen wir, glaube ich, als Land auch nach außen ausstrahlen.“